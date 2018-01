Teambildung: Nordkoreanische Eishockey-Spielerinnen in Südkorea eingetroffen

Quelle: Reuters © Song Kyong-Seok Teambildung: Nordkoreanische Eishockey-Spielerinnen in Südkorea eingetroffen

Vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang im Februar sind zwölf Spielerinnen der nordkoreanischen Eishockey-Nationalmannschaft in Südkorea eingetroffen. Die Nordkoreanerinnen sollen infolge eines Beschlusses beider Länder und des Internationalen Olympischen Komitees bei den Winterspielen in Südkoreas Auswahl mitspielen und so ein Signal der Einheit setzen.