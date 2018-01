Bon appetit! Französische Polizei bestraft Autofahrer für Genuss von Foie-Gras und Film am Steuer

Die französische Polizei hat in der Stadt Laval einen Mann bestraft, nachdem dieser es sich während einer Fahrt ein wenig zu bequem gemacht hatte. Der Autofahrer aß Foie Gras und sah sich einen Film auf seinem Laptop an – dabei fuhr er jedoch Auto. Die Polizei hatte kein Verständnis für seine Vorliebe zum Luxusleben und war der Meinung, dass er "in einer gefährlichen Position fuhr". Der Zeitung Ouest France zufolge muss der Feinschmecker nun eine Geldstrafe im Umfang von 750 Euro zahlen.