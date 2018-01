60 Jahre lang gefangen: Mumifizierter Hund in altem Baum entdeckt

© www.newsweek.com 60 Jahre lang in Falle: Holzfäller entdecken in altem Baum mumifizierte Leiche eines Hundes

Holzfäller im US-Bundesstaat Georgia haben in einem Baum die mumifizierte Leiche eines Hundes entdeckt. Als sie die Spitze einer Kastanien-Eiche abschnitten, bemerkten sie einen braun-weißen Hund, der wohl im hohlen Stamm steckengeblieben war. Wie Mitarbeiter des Southern Forest World Museums vermuten, jagte der Hund ein Tier, rannte in eine Höhle am Fuß des Baumes, kletterte etwa 8,5 Meter hoch und blieb stecken, weil die Höhlung immer schmaler wurde.