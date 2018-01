3.000 Hände, schnelles Ende: Chinesische Arbeiter bauen neue Bahnstrecke innerhalb weniger Stunden

Chinesische Bauarbeiter haben in weniger als neun Stunden eine neue Bahnstrecke zu einer Bahnstation in der Stadt Longyan im Süden des Landes gebaut. An den Arbeiten nahmen 1.500 Menschen teil. Sie verbanden drei wichtige Bahnlinien zu einer neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke. Dabei wurden 23 Bagger eingesetzt.