Stärkste Armee im Nahen Osten behauptet, Erdbeben sei "Wille Gottes"

Quelle: AFP

Während des Unterrichts bei der israelischen Bürgerwehr haben die Schüler Broschüren erhalten, die erklären, dass alle Naturereignisse "der Wille Gottes" seien. Die Broschüre soll den Jugendlichen beibringen, wie man in Notsituationen handeln sollte. In dem Kapitel über Erdbeben heißt es, dass alle Katastrophen nur dann passieren würden, wenn Gott sie will und anordnet.