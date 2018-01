Netflix verliert 39 Millionen US-Dollar nach Vertragskündigung mit Kevin Spacey

Quelle: www.globallookpress.com Netflix verliert 39 Millionen US-Dollar nach Vertragskündigung mit Kevin Spacey

Der Verzicht auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Kevin Spacey, der sexueller Übergriffe beschuldigt wird, hat das US-amerikanische Film- und Serienunternehmen Netflix 39 Millionen US-Dollar (etwa 32 Millionen Euro) gekostet. Das geht aus einem Bericht hervor, den Netflix am Montag veröffentlichte, so die Zeitung Financial Times.