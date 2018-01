Arabische Emirate bestrafen künftig Autofahrer, die an ungeeigneten Plätzen beten

Quelle: www.globallookpress.com VAE bestrafen künftig Autofahrer, die an ungeeigneten Plätzen beten

In den Vereinten Arabischen Emiraten werden Autofahrer, die ihre Fahrzeuge außerhalb von Parkplätzen auf Autobahnen abstellen, künftig mit einer Strafe in Höhe von 1.000 Dirham bestraft, was ungefähr 222 Euro entspricht. Den lokalen Behörden zufolge stellen die meisten Fahrer ihre Autos auf ungeeigneten Plätzen ab, um zu beten.