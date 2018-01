Messerstecherei an NRW-Schule: Ein Schüler getötet

Ein Schüler soll an einer Schule im nordrhein-westfälischen Lünen einen Mitschüler getötet haben. Ein minderjähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen, wie die Dortmunder Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Tat habe sich an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule ereignet.

Das Opfer der Gewalttat an der Käthe-Kollitz-Gesamtschule in Lünen ist nach Angaben der ermittelnden Behörden ein 14 Jahre alter Schüler. Ein 15 Jahre alter Mitschüler stehe im Verdacht, den Jungen getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Dortmund mit. Der tatverdächtige Schüler habe die deutsche Staatsbürgerschaft. Der 15-Jährige sei in Deutschland geboren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er habe außerdem einen kasachischen Pass. Bei dem getöteten 14-Jährigen handelt es sich demnach ebenfalls um einen Deutschen.

Dabei ist die Gewalttat an der Gesamtschule in Lünen offenbar kein Amoklauf gewesen. "Das ist, glaube ich, auszuschließen", sagte der ermittelnde Staatsanwalt Heiko Artkämper am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Dortmund. Über die Hintergründe der Tat konnte der Staatsanwalt noch nichts sagen. (dpa/rt deutsch)

Aus aktuellem Anlass eine schreckliche Nachricht aus #Lünen: Dort hat ein Schüler einen anderen Schüler an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule getötet. Unsere Kollegen berichten:https://t.co/27BGTG7JaApic.twitter.com/jagfkKXOpc — RN Dortmund (@RN_DORTMUND) 23 января 2018 г.

