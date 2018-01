Australierin wegen mutmaßlicher IS-Finanzierung verhaftet

Quelle: www.globallookpress.com Australierin wegen mutmaßlicher IS-Finanzierung verhaftet (Symbolbild)

Weil sie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit einem fünfstelligen Betrag unterstützt haben soll, ist in Australien eine Frau verhaftet worden. Anti-Terror-Fahnder der Polizei nahmen die 40-Jährige am Dienstag in einem Stadtteil von Sydney fest, wie die Ermittler erklärten. Die Polizei wirft ihr vor, 30.000 Australische Dollar (knapp 20.000 Euro) per Geldtransfer an die Terrorgruppe geschickt zu haben.