Quelle: Reuters Zweites deutsches Todesopfer nach Hotelbrand in Prag bestätigt

Nach dem Hotelbrand in Prag vom Wochenende ist ein zweites deutsches Todesopfer identifiziert worden. Die 1997 geborene Frau war am Sonntag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen, wie ein Sprecher der tschechischen Polizei am Montag mitteilte. Auch ein junger Deutscher sowie eine Touristin aus Südkorea hatten das verheerende Feuer nicht überlebt. Die Identität des vierten Todesopfers, einer Frau, ist noch unklar.