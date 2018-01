Mindestens 25 Tote bei Taliban-Angriff auf großes Hotel in Kabul

Quelle: Reuters Mindestens 25 Tote bei Taliban-Angriff auf großes Hotel in Kabul

Nach dem 17-stündigen Taliban-Angriff auf ein großes Hotel in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die offizielle Zahl der Todesopfer von 18 auf 19 gestiegen. Ein verletzter Afghane sei in der Nacht gestorben, sagte ein Sprecher des Innenministeriums, Nasrat Rahimi, am Montagmorgen. Außerdem waren bei dem Angriff, der am späten Samstagabend begonnen hatte, alle sechs Angreifer getötet worden.