Ziemlich anpassungsfähig: Sportler aus Tonga macht bei Olympischen Sommer- und Winterspielen mit

Der Sportler Pita Taufatofua aus dem Königreich Tonga, der vielen als muskulöser Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2016 in Erinnerung blieb, will jetzt auch bei den Winterspielen in Pyeongchang mitmachen: Der ehemalige Teakwondo-Kämpfer hat sich für eine neue Disziplin inspirieren lassen und qualifizierte sich für die Olympischen Winterspiele als Ski-Langläufer.