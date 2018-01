Würzburg: Seltene Anleihe aus dem Jahr 1901 für 25.000 Euro versteigert

Ein fast 117 Jahre altes Wertpapier ist in Würzburg für 25.000 Euro versteigert worden. Die Anleihe, die von dem US-amerikanischen Großindustriellen Andrew Carnegie unterschrieben ist, existiert dem Historischen Wertpapierhaus zufolge auf der Welt wohl nur noch in acht Ausführungen. Carnegie war seinerzeit der drittreichste Mann der Welt und galt neben John D. Rockefeller, Johann Jakob Astor, Cornelius Vanderbilt und J.P Morgan als einer der "Big Five" der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte.