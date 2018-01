Russland verlegt wegen türkischer Militäroffensive Truppen aus Afrin

Russland hat wegen der türkischen Militäroffensive seine Truppen aus der nordsyrischen Region um die Stadt Afrin abgezogen. Man habe sich zu dem Schritt entschlossen, um die Sicherheit der russischen Soldaten zu gewährleisten, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau der Agentur Tass zufolge am Samstag mit. Die Militärpolizei und die sogenannte Gruppe zur Versöhnung der Kriegsparteien sollen ihre Arbeit in der Nähe der nordsyrischen Stadt Aleppo fortsetzen, hieß es.