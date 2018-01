Italien: Holocaust-Überlebende Senatorin auf Lebenszeit geworden

© Wikipedia Liliana Segre

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat die Holocaust-Überlebende Liliana Segre für ihre Verdienste auf sozialem Gebiet zur Senatorin auf Lebenszeit ernannt. Dies teilte das Präsidentenamt am Freitag mit. Die 87-jährige Mailänderin war nach einem missglückten Fluchtversuch in die Schweiz im Dezember 1942 nach Italien zurückgeschickt und inhaftiert worden. Schließlich wurde sie im Alter von 14 Jahren in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert - und überlebte.