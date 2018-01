Gefährliches Spiel: Video-Blogger stopfen sich Waschmittelkapseln in den Mund

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Ein lebensgefährlicher Trend hat neuerdings die Videoplattform YouTube erobert: Jugendliche aus der ganzen Welt nehmen an der sogenannten "Tide Pod challenge" teil und stopfen sich dabei bunte Wachmittel-Tabs in den Mund. Das Portal will härter gegen die Challenge vorgehen, die riskante Aktivitäten ansporne.