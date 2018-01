Bissiger Security: Krokodil bewacht illegales Munitionslager

© Polizei / Sankt Petersburg

Eine Durchsuchung in einem Privathaus im Vorort von Sankt Petersburg hat ein sehr unerwarteten Ergebnis gebracht. Polizisten waren mehr als erstaunt, als sie im Keller des Hauses nicht nur Waffen und Munition, was eigentlich ihr Hauptziel war, sondern auch ein Nilkrokodil entdeckten. Das zwei Meter große Reptil befand sich in einem kleinen Wasserbecken.