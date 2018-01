Hitzetod: Mehrere Australier kommen wegen zu hoher Temperaturen ums Leben

Die andauernde Sommerhitze in Australien hat mehrere Menschen getötet. Im südöstlichen Bundesstaat Victoria um die Großstadt Melbourne schnellte bei der Hitze am Freitag die Zahl von Kreislauf-Zusammenbrüchen in die Höhe, wie der Kommandeur der Rettungskräfte des Bundesstaats, Paul Holman, sagte.