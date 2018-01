Kein Platz für neue Häuser? Architekt aus Hong Kong will Wohnungen in alten Wasserrohren einrichten

Ein Architekt aus Hong Kong hat eine Lösung für das Problem mit dem Mangel an Wohnraum und freien Plätzen für eine weitere Bebauung in der Stadt vorgeschlagen. Statt immer höhere Wolkenkratzer zu bauen, will James Law Wohnungen aus alten Wasserrohren machen. Die Rohre sind aus Beton hergestellt und 2,40 Meter breit. Eine Sektion bietet etwa 92 Quadratmeter Wohnraum.