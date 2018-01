Chef russischer Liberaldemokraten schlägt US-Hackern vor, ihm bei Präsidentenwahl zu helfen

Der Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei Russlands, Wladimir Schirinowski, hat erklärt, dass er an die eventuellen russischen Einmischung in die US-Wahlen nur in einem Fall glaubt – falls US-amerikanische Hacker ihm helfen, bei den russischen Präsidentenwahlen im März zu gewinnen.