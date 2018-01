"Hitler hat mich getauft": Rumäne behauptet, Patenkind Hitlers zu sein

Hitlers Patenkind in Rumänien aufgetaucht

Der Einwohner des rumänischen Dorfes Voievodeasa, Adolf Ernst Stadler, behauptet, Patenkind Adolf Hitlers zu sein und deswegen zu Ehren des Führers seinen Namen bekommen zu haben. Ihm zufolge sei er in einem Lager für ethnische Deutsche nahe der österreichischen Grenze im bayerischen Hohenschwangau getauft worden.

Stadler wurde am 25. April 1941 geboren, berichtet die rumänische Nachrichtenseite Monitorul. Zuvor hatte Hitler versprochen, das erste Kind, das in diesem Camp zur Welt kommt, persönlich zu taufen, was laut Stadlers Angaben genau sein Fall gewesen sei. Der Führer soll ihn sogar auf den Arm genommen haben. "Meine Geburtsurkunde wurde mit goldenen Lettern geschrieben und von Hitler unterzeichnet", erzählte der 77-Jährige und fügte hinzu, dass seine Mutter ebenso eine bestimmte Geldsumme vom Reichskanzler geschenkt bekommen habe.

Laut Stadler lebten seine deutschen Eltern in Rumänien, bis sie später nach Deutschland auswanderten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kehrten sie jedoch wieder nach Rumänien zurück. Seine Mutter soll das Original seiner Geburtsurkunde verbrannt haben, aber nach mehreren Jahren erneuerte er das Dokument. Jetzt besitzt Stadler eine doppelte rumänisch-deutsche Staatsbürgerschaft.