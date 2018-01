Teilrepublik Burjatien: Neuer Angriff auf Schule – mindestens sieben Verletze, Täter festgenommen

Quelle: Sputnik Teilrepublik Burjatien: Neuer Angriff auf Schule – mindestens sieben Verletzte, Täter festgenommen (Symbolbild)

Am Freitagmorgen ist ein mit einer Axt bewaffneter Schüler einer neunten Klasse in eine Bildungseinrichtung in der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Burjatien, Ulan-Ude, eingebrochen. Er setzte eines der Klassenzimmer mit einem Molotowcocktail in Brand. Als andere Kinder und ein Lehrer versuchten, aus dem Raum zu flüchten, schlug er auf sie mit der Axt ein. Insgesamt wurden mindestens sieben Menschen verletzt.