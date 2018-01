Israel baut Untergrundmauer zum Schutz vor "Terrortunneln"

Israel baut zum Schutz vor militanten Palästinensern eine kilometerlange Untergrundmauer an der Grenze zum Gazastreifen. Diese soll das Graben von Angriffstunneln nach Israel unterbinden. Die rund 570 Millionen Euro teure Anlage soll spätestens in zwei Jahren fertig sein, teilte ein hochrangiger Angehöriger der israelischen Armee am Donnerstag mit. Die Untergrundbarriere soll 65 Kilometer lang sein.