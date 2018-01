Tarifkonflikt in Metallindustrie: 44.000 Arbeiter beteiligen sich an Warnstreiks

Quelle: www.globallookpress.com

Die Verhandlungen im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie stocken weiter. Im Bezirk Mitte (Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland) wurden die Gespräche am Donnerstag in der dritten Runde ergebnislos beendet. Bis zum Mittag beteiligten sich unterdessen rund 44.000 Beschäftigte bundesweit an erneuten Warnstreiks in der deutschen Schlüsselbranche, wie die IG Metall in Frankfurt mitteilte.