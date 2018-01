Tschechien bei Flüchtlingsquoten kompromisslos - Abgeordnetenhaus lehnt EU-"Fairness-Mechanismus"ab

Tschechien stellt sich entschieden gegen die Schaffung eines gemeinsamen EU-Asylsystems. Quotenlösungen spalteten Europa und seien ineffektiv, sagte Ministerpräsident Andrej Babis am Donnerstag nach Angaben der Agentur CTK. Das Abgeordnetenhaus in Prag hatte am Vorabend einstimmig eine Entschließung zur Asylpolitik verabschiedet. Die Verantwortung dafür müsse unter Berücksichtigung internationaler Verpflichtungen bei den Einzelstaaten liegen, hieß es darin.