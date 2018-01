Doch die Krankenschwester: Tinder nennt die attraktivsten Jobs unter seinen Usern

Quelle: www.globallookpress.com Tinder nennt besonders beliebte Berufe unter seinen Usern

Die weltweit größte Dating-App Tinder hat kürzlich eine Studie zu den beliebtesten Berufen veröffentlicht, die häufigere Klicks bei den entsprechenden Benutzern des Online-Datingportals verschaffen. So stellen in den USA männliche Piloten und weibliche Physiotherapeuten die beliebtesten Berufsgruppen. In Großbritannien hingegen sind Anwälte bzw. Ärztinnen am beliebtesten. Auch Studenten (Platz sieben bei Männern und Platz neun bei den Frauen) bekommen bei Tinder viele "matches".