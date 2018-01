Geburt nach dem Tod: Verstorbene entbindet im Sarg

In der südafrikanischen Provinz Ostkap ist es zu einem mysteriösen Zwischenfall gekommen, der mehrere Einwohner in Angst versetzte. Eine 33-jährige Verstorbene soll zehn Tage nach ihrem Tod in der Leichenhalle entbunden haben.