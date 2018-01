Großbritannien führt Regierungsposten gegen Einsamkeit ein

In Großbritannien gibt es jetzt einen Regierungsposten gegen Einsamkeit. Diesen Aufgabenbereich habe die Sportstaatssekretärin Tracey Crouch zusätzlich übernommen, teilte die Regierung am Mittwoch in London mit. Sie soll parteiübergreifend Projekte vorantreiben. "Einsamkeit ist die traurige Realität des modernen Lebens", erklärte Premierministerin Theresa May. Isoliert fühlen sich nach Regierungsangaben mehr als neun Millionen Menschen in Großbritannien.