Zurück zur Natur: US-Firma sagt Bildern von "perfekten" Frauen den Kampf an

Quelle: AFP Zurück zur Natur: US-Firma sagt Bildern von "perfekten" Frauen den Kampf an (Symbolbild)

Eines der größten Unternehmen in der Pharmaziebranche in den USA, die CVS Health Corporation, hat angekündigt, zukünftig auf Bildbearbeitung für Werbezwecken zu verzichten. Damit will die Firma, die über 9.600 Geschäfte in den USA verfügt, den Markt beeinflussen, der Frauen mit bearbeiteten Fotos von Models einen falschen Eindruck vermittele.