Chile-Besuch: Papst kommt mit Missbrauchsopfern zusammen

Quelle: AFP © PABLO VERA LISPERGUER Chile-Besuch: Papst kommt mit Missbrauchsopfern zusammen

Bei seinem Besuch in Chile ist Papst Franziskus auch mit Opfern sexuellen Missbrauchs durch Priester zusammengekommen. Die kleine Gruppe habe das katholische Kirchenoberhaupt am Dienstag in der Apostolischen Nuntiatur in der Hauptstadt Santiago getroffen, teilte der Vatikan mit. "Das Treffen war rein privater Natur. Niemand weiteres war anwesend, nur der Papst und die Opfer", hieß es in der kurzen Mitteilung.