Luftverkehr am Flughafen Tripolis nach schweren Gefechten eingestellt – mindestens 20 Opfer

Der internationale Flughafen Mitiga in der libyschen Hauptstadt Tripolis bleibt nach heftigen Kämpfen vorerst gesperrt. Eventuell werde der Flugbetrieb in den nächsten zwei Tagen wieder aufgenommen, sagte der Direktor des Flughafens, Lotfi al-Tajed, am Dienstag.