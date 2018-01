US-Marathongewinner versteckt sich auf Dixi-Klo und wird nun disqualifiziert

Quelle: www.globallookpress.com US-Marathongewinner versteckt sich am Dixi-Klo und wird nun disqualifiziert (Symbolbild)

Die stillen Dinge des Lebens sollten für sich behalten werden. Wenn sie allerdings zur langjährigen Gewinntaktik bei einem Marathonwettbewerb gehören, werden sie irgendwann einmal auffliegen: So geschah es dem US-Marathonteilnehmer Kelly Agnew, der seit 2014 alle sogenannten „Across the Years“- Laufwettbewerbe im Bundesstaat Arizona gewann und sich dabei mehrmals auf einem stillen Örtchen versteckte. Dann setzte er an einer anderen Stelle der Laufrunde wieder ein.