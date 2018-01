In Moskau beginnt Internationales Gaidar-Wirtschaftsforum

Quelle: Sputnik In Moskau beginnt Internationales Gaidar-Wirtschaftsforum

Am heutigen Dienstag hat in Moskau das Gaidar-Forum begonnen, eine der bedeutendsten wirtschaftspolitischen Veranstaltungen Russlands. In diesem Jahr wollten Organisatoren nicht nur über Geld und Wirtschaft, sondern über ein breiteres Spektrum von Fragen sprechen. Das Forum findet unter dem Motto "Russland und die Welt: Ziele und Werte" statt.