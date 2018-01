Schulbus prallt auf Hauswand auf - Mindestens 47 Personen verletzt

Bei einem Schulbusunfall in Eberbach in Baden-Württemberg sind mindestens 47 Menschen verletzt worden. Unter ihnen sind nach Angaben der Polizei auch Kinder. Der Bus sei am Dienstagmorgen gegen sieben Uhr von der Fahrbahn abgekommen, mit mehreren Autos zusammengestoßen und frontal in eine Hauswand gekracht, teilte ein Polizeisprecher mit. Den Angaben zufolge sind unter anderem drei Rettungshubschrauber vor Ort.