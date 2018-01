Österreichische Polizei sprengt Drogenring – 45 Dealer festgenommen

Quelle: AFP Österreichische Polizei sprengt Drogenring – 45 Dealer festgenommen (Symbolbild)

Die österreichische Polizei hat in Tirol einen Drogenhändlerring gesprengt. 43 Männer und zwei Frauen wurden festgenommen. Die Verdächtigen sollen seit Frühjahr 2017 rund 50 Kilo Marihuana in Tirol verkauft haben. Sieben Kilo Marihuana im Schwarzmarktwert von 70.000 Euro seien sichergestellt worden, teilten die Behörden am Montag mit.