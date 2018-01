Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan gestorben – Todesursache zunächst unklar

Die als Frontfrau der irischen Rockgruppe The Cranberries mit dem Hit "Zombie" bekannt gewordene Sängerin Dolores O'Riordan ist tot. Sie starb überraschend im Alter von 46 Jahren in London, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Montag unter Berufung auf O'Riordans Management berichtete.