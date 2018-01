Scheißhaufen-Symbole und "Drecksloch" an die Fassade des Trump-Hotels projiziert

Eine Projektion aus Emojis eines lachenden braunen Haufens stilisierten Exkrements und dem Wort "Shithole", was als "Dreckloch" übersetzt werden kann, ist am Samstagabend, dem 13. Januar, an der Fassade des Hotels Trump Tower in Washington erschienen. Der Initiator der Projektion ist der Journalist Robin Bell, der solche Aktionen regelmäßig veranstaltet.