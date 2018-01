Fast zwei von drei Söhnen in Deutschland verdienen mehr als ihre Väter

Das zeigt eine am Montag in Berlin präsentierte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Der Anspruch der sozialen Marktwirtschaft, Aufstieg zu ermöglichen, werde in hohem Maß eingelöst, sagte IW-Direktor Michael Hüther. Exakt sind es laut der Studie 63 Prozent der westdeutschen Söhne der Jahrgänge von 1955 bis 1975, die ein teils deutlich höheres Arbeitseinkommen als ihre Väter erzielten. Bei 37 Prozent der Söhne übertreffe das Arbeitseinkommen das der Väter nicht.