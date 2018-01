Twitter-Account des Spiegel-Chefredakteurs Klaus Brinkbäumer offenbar von Erdogan-Fans gehackt

Der Twitter-Kanal von Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer ist in der Nacht zu Sonntag gekapert worden. "Ich war in Russland und hatte einen Link angeklickt, der - vermeintlich - von einem langjährigen Informanten in D.C. geschickt worden war", twitterte Brinkbäumer am Sonntag und stellte klar: "Mit der Erdogan-Propaganda unter meinem Namen habe ich nichts zu tun."