Konfetti bei Fastnachts-Umzug in Stuttgart verboten

Schluss mit Papierschnipseln: Beim Fastnachts-Umzug durch die Stuttgarter Innenstadt herrscht diesmal Konfetti-Verbot. "In diesem Jahr verläuft der Umzug erstmals in die andere Richtung und überquert dabei den Schlossplatz", sagte Umzugsveranstalter Thomas Klingenberg der Bild-Zeitung (Montag). "Dieser Bereich gehört aber nicht der Stadt, sondern dem Land. Wegen der hohen Reinigungskosten wurden wir dazu verpflichtet, hier kein Konfetti zu werfen." Der Umzug ist demnach am 13. Februar geplant.