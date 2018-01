16 Verletzte nach Explosion von Touristenboot in Thailand

Quelle: www.globallookpress.com 16 Verletzte nach Explosion von Touristenboot in Thailand (Symbolbild)

Ein Schnellboot mit 31 Touristen aus China und Thailand an Bord ist nahe der beliebten thailändischen Insel Koh Phi Phi explodiert und in Brand geraten. 16 Menschen seien bei dem Vorfall am Sonntag verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Kapitän und zwei weitere Menschen erlitten demnach schwere Verbrennungen. Ursache für die Explosion könnte ein Ölleck im vorderen Bereich des Bootes gewesen sein, vermutete die Polizei.