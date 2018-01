Gleich vier Übergriffe auf Polizisten in Regensburg - zwei Verletzte

Quelle: www.globallookpress.com Gleich vier Übergriffe auf Polizisten in Regensburg - zwei Verletzte (Symbolbild)

Gleich vier Angriffe auf Polizisten in einer Nacht haben in Regensburg Entsetzen hervorgerufen. "Dass es in einer Nacht zu vier Übergriffen kommt, bei denen zwei Kollegen erheblich verletzt werden, ist bei uns in Regensburg sehr selten, und es schockiert uns auch", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Bayern.