Salmonellen in Babymilchpulver-Werk: Zwölf Millionen Dosen zurückgerufen

Quelle: www.globallookpress.com Salmonellen in Babymilchpulver-Werk: Zwölf Millionen Dosen zurückgerufen

In der Krise um Salmonellen in einer französischen Babymilchpulver-Fabrik sind inzwischen mehr als zwölf Millionen Dosen in 83 Ländern zurückgerufen worden. Das sagte der Chef des Herstellers Lactalis, Emmanuel Besnier, der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche".