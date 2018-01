Raumfrachter "Dragon" auf dem Rückweg zur Erde

Quelle: www.globallookpress.com Raumfrachter "Dragon" auf dem Rückweg zur Erde (Symbolbild)

Der US-Raumfrachter "Dragon" ist nach vier Wochen im All auf dem Rückweg zur Erde. Der Frachter sei am Samstag erfolgreich von der Internationalen Raumstation ISS abgekoppelt worden und befinde sich auf dem Rückweg, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Die Kapsel sollte noch im Laufe des Samstags in den pazifischen Ozean stürzen und dort aufgesammelt werden.