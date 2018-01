In nichts nachstehen: Emmanuel Macron schlägt Baguette für UNESCO-Kulturerbe vor

Nachdem die neapolitanische Pizza zum UNESCO-Kulturerbe gekürt wurde, will Frankreich nachziehen: Staatschef Emmanuel Macron hat sich dafür ausgesprochen, das französische Baguette ins immaterielle Kulturerbe aufzunehmen. Die Weißbrotstange werde in der ganzen Welt beneidet, sagte Macron am Freitag dem Sender Europe 1.