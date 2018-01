Sie existiert! – "Game of Thrones"-Fans entdecken Mauer der Nachtwache in Russland

© Twitter (Symbolbild)

Ein Glückstag für die Follower der Fantasy-Kultserie "Game of Thrones": Die riesige Mauer, die der Fabel nach die sieben Königreiche von Westeros vor den sogenannten "weißen Wanderern" schützen soll, hat sich in Wirklichkeit in der russischen Teilrepublik Sacha (Jakutien) "versteckt". Die zum Verwechseln ähnliche Naturerscheinung befindet sich im Nationalpark Lenskie Stolby. Ein entsprechender Fotobeweis wurde in der offiziellen Instagram-Gruppe der GoT-Fans veröffentlicht.