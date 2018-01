Stachelige Füllung: Diesmal Nadel in Wurstzubereitung aufgetaucht

Quelle: www.globallookpress.com Stachelige Füllung: Diesmal Nadel in Wurstzubereitung aufgetaucht (Symbolbild)

Schon wieder hat in Baden-Württemberg eine Nadel im Essen gesteckt - dieses Mal in einer Wurstzubereitung. Ein Mann aus Ettlingen bei Karlsruhe bemerkte am Donnerstag beim Essen einen länglichen Gegenstand in seinem Mund, wie Polizei und Staatsanwalt am Freitag mitteilten. Der Mann blieb unverletzt.