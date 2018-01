Natur ist die beste Lehrerin: Vogelähnliche Flugzeugflügel in Frankreich getestet

(Symbolbild)

Wissenschaftler aus der französischen Stadt Toulouse versuchen seit einiger Zeit, bei der Entwicklung neuer Flugtechnologien Flügel von Vögeln nachzuahmen. Kürzlich soll ein erfolgreicher Test eines Flügelabschnittes in einem Windkanal durchgeführt worden sein. In diesem Zusammenhang will jetzt der größte europäische Flugzeughersteller Airbus im Jahre 2020 breit angelegte Flugtests vornehmen.