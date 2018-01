Aus Arroganz gehandelt: Chirurg brennt Initialen in Patientenleber und kommt mit Geldstrafe davon

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Ein britischer Chirurg, der bei Operationen seine Initialen in die Lebern von zwei Patienten brannte, ist zu einer Geldstrafe von 10.000 Pfund (etwa 11.000 Euro) verurteilt worden. Außerdem muss er 120 Stunden Sozialarbeit leisten. Der Richter sprach in seinem Urteil am Freitag in Birmingham von "Machtmissbrauch und Vertrauensbruch". Der 53-Jährige habe zwar in einer Stresssituation während schwieriger Operationen gehandelt - aber aus Arroganz.