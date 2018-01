Trump spricht über Lieferungen von 'F-52' Kampfjets – die gibt es aber nur im Computerspiel

Quelle: Reuters Trump spricht über Lieferungen von F-52 Kampfjets – sie existieren aber nur im Computerspiel

Der US-Präsident Donald Trump hat aus Versehen erklärt, dass die USA an Norwegen Kampfflugzeuge verkauft haben, die so jedoch nur in einem Computerspiel existieren. Das passierte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der norwegischen Ministerpräsidentin Erna Solberg. Trump erwähnte "F-52" – fiktive Kampfjets aus "Call of Duty".